Общество

Минздрав поддержал предложение убрать алкоголь с витрин магазинов

Минздрав поддерживает инициативу депутата Госдумы Леонида Огуля (фракция «Единая Россия») о том, чтобы убрать алкогольную продукцию с витрин магазинов в отдельные изолированные помещения или реализовывать ее в специальных алкомаркетах. Об этом говорится в ответе замглавы ведомства Олега Салагая на соответствующий запрос парламентария (копия письма есть в распоряжении ТАСС).

«Минздрав России поддерживает меры, направленные на ограничение демонстрации алкогольной продукции, а также полагает, что введение указанной нормы позволило бы сократить потребление алкогольной продукции населением», - сообщил Салагай. Он обратил внимание, что необходимость ограничения доступности спиртного, в том числе территориальной, отражена в Концепции реализации государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алкоголем и профилактике алкоголизма среди населения России на период до 2020 года, одобренной распоряжением правительства РФ, а также в европейском Плане действий по сокращению вредного употребления алкоголя на 2012-2020 годы и рекомендациях Всемирной организацией здравоохранения.

В своем ответе депутату Салагай привел данные исследований, согласно которым «размещение алкогольной продукции в хорошо просматриваемых местах торгового объекта способно значительно увеличить продажи алкогольной продукции (на 23,2 % для пива, на 33,6 % для вина и на 46,1% для крепких напитков), что эквивалентно снижению цены на алкогольную продукцию на 4-9%».

Минпромторг, позицию которого также запрашивал Огуль, не поддержал его инициативу, заявив, что ужесточение правил продажи алкоголя может привести к росту цен и ограничению конкуренции в торговле.

Комментируя ответы ведомств, парламентарий приветствовал позицию Минздрава и сообщил, что «продолжит работу с Минпромторгом», чтобы прийти к консенсусу по этому вопросу. «Если говорить о маленьких сельских магазинах, то есть совершенно не затратный вариант решения проблемы - установка ширм по аналогии с теми, что сегодня скрывают в магазинах сигареты», - сказал он.

Комментируя актуальность проблемы, Огуль напомнил, что каждый год в России от алкоголизма, связанных с ним болезней, преступлений, аварий и травм, полученных в результате алкогольного опьянения, умирает порядка 500 тыс. человек. «От спиртного погибает больше людей, чем от туберкулеза, диабета и ВИЧ», - констатировал он.

«Поэтому как врач я считаю, что спиртное должно продаваться только в специализированных магазинах - алкомаркетах, - подчеркнул политик. - Ну а если торговая площадь не позволяет, например, если речь идет о маленьком сельском магазинчике, то можно сделать отдельную витрину со шторой, по аналогии с тем, как сейчас в магазинах оформляют бокс для сигарет». «Не думаю, что такие несложные меры могут привести к ущемлению прав мелких магазинов и ограничению конкуренции в торговле, о чем написал Минпромторг», - отметил он, выразив уверенность, что эти опасения беспочвенны.

Не важно, как именно скрыть алкоголь от глаз потребителей, главное, убрать его с видных полок, убежден Огуль. «Вспомните, сколько в свое время было опасений по поводу запрета выставлять в магазинах сигареты на всеобщее обозрение, однако же никто из предпринимателей не разорился, а вот курить в России стали меньше, - заметил он. - Почему бы с алкоголем не поступить также?».

Зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья сообщил, что ему нередко приходится слышать мнения о том, что нет никакой разницы - скрыт в магазине алкоголь от глаз посетителей или нет. «Для взрослых - да, но ведь алкоголь нужно скрыть не от них, а от детей и подростков, которые воспитываются на поступках взрослых. Если родители покупают спиртное на глазах у своих детей, то они как бы дают понять, что такие покупки - "в порядке вещей". А вот если бы спиртное продавали в отдельном зале, то взрослый, пришедший в магазин с ребенком, уже вряд ли направился бы туда специально», - считает он.

«Выставляя на прилавки ряды бутылок с красочными этикетками, магазины как бы дают понять, что алкоголь это такой же продукт, как и любой другой», - полагает депутат. «А если мы закроем его от глаз, это уже создаст некий психологический барьер между продуктами необходимыми и алкоголем, без которого вполне можно обойтись, если мы хотим быть здоровыми и жить долго, выполняя тем самым задачу увеличить продолжительность жизни, которую поставил нам президент», - заключил он.