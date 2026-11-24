Число иностранных граждан, пересекающих государственную границу через пункты пропуска в Псковской области, в 2026 году заметно сократилось. Однако общая миграционная нагрузка на регион по-прежнему остается значительной. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности заместителя начальника УМВД России по Псковской области по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан, полковник полиции Андрей Калинин в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM).

Как отметил гость студии, статистика показывает снижение как въездного, так и выездного трафика по сравнению с показателями прошлого года.

«Миграционные потоки через государственную границу Российской Федерации, через наши пункты пропуска, которые расположены в Псковской области, имеют динамику на снижение, но, тем не менее, сама миграционная нагрузка на регион остается достаточно высокой. Число иностранных граждан, въезжающих через контрольные пункты пропуска, снизилось на 23%», — отметил Андрей Калинин.

По словам эксперта, если в 2025 году в регион через границу въехало 105 тысяч иностранцев, то в 2026 году их число составило порядка 80 тысяч. Аналогичная тенденция наблюдается и при выезде: с 99 тысяч человек в 2025 году до 79 тысяч в текущем году, снижение оттока составило 19%.

Андрей Калинин отметил, что традиционно большинство поездок носят неформальный характер, тогда как трудовая и учебная миграция занимают наименьшую долю.

«По-прежнему большая часть иностранных граждан въезжает на территорию РФ с частной целью, это 44%. Более 27% въезжают со служебной целью, с целью работы приезжает через наши пункты пропуска, опять же, где-то 4,7%. И наименьшая доля приходится на такую цель, как учеба, это 1,3%», — объяснил Андрей Калинин.

География мигрантов также имеет свою ярко выраженную специфику. Несмотря на сложную геополитическую обстановку и ограничения, введенные соседними государствами, основной поток формируется за счет жителей приграничных европейских стран.