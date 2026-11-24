Число иностранных граждан, пересекающих государственную границу через пункты пропуска в Псковской области, в 2026 году заметно сократилось. Однако общая миграционная нагрузка на регион по-прежнему остается значительной. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности заместителя начальника УМВД России по Псковской области по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан, полковник полиции Андрей Калинин в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM).
Как отметил гость студии, статистика показывает снижение как въездного, так и выездного трафика по сравнению с показателями прошлого года.
По словам эксперта, если в 2025 году в регион через границу въехало 105 тысяч иностранцев, то в 2026 году их число составило порядка 80 тысяч. Аналогичная тенденция наблюдается и при выезде: с 99 тысяч человек в 2025 году до 79 тысяч в текущем году, снижение оттока составило 19%.
Андрей Калинин отметил, что традиционно большинство поездок носят неформальный характер, тогда как трудовая и учебная миграция занимают наименьшую долю.
География мигрантов также имеет свою ярко выраженную специфику. Несмотря на сложную геополитическую обстановку и ограничения, введенные соседними государствами, основной поток формируется за счет жителей приграничных европейских стран.