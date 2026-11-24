За девять месяцев текущего года в Псковской области зафиксирован рост числа иностранных граждан, поставленных на миграционный учет, однако спрос на трудовые патенты среди мигрантов показал обратную тенденцию рассказал начальник управления по вопросам миграции УМВД России по Псковской области Андрей Калинин в эфире «ПЛН FM» (102,6 FM).

Как отметил гость студии, общий приток иностранных граждан для пребывания в регионе постепенно увеличивается.

«В сравнении с аналогичным периодом прошлого года число иностранных граждан, поставленных на миграционный учет, незначительно возросло. За девять месяцев на миграционный учет поставлено порядка 24,5 тысяч иностранных граждан или лиц без гражданства. В 2025 году это было чуть более 21 тысячи человек», — отметил Андрей Калинин.

Также по словам эксперта, заметный скачок произошел в сегменте временного размещения: число постановок на учет через гостиницы выросло на 41%, составив 15 тысяч фактов. В структуре этих приезжих преобладают граждане Беларуси (36%, преимущественно с туристическими целями), Латвии (14%) и Эстонии (10%).

Чтобы упорядочить весь процесс и избежать штрафов для бизнеса, представители структур активно переводят взаимодействие с отелями в цифровое русло.

«Также мы проводим большую работу по переходу на работу с гостиницами в электронный формат, для того, чтобы исключить вопросы несвоевременной передачи сведений со стороны гостиниц к нам, так как за нарушение этих сроков предусмотрена значительная административная ответственность. Поэтому мы переходим в электронный вид, исключая бумажный вариант. В настоящее время нами заключено порядка 130 соглашений о передаче данных», — прокомментировал Андрей Калинин.

Он добавил, что всего в региональном реестре объектов туристической индустрии зарегистрировано 191 средство размещения, и большая часть из них уже охвачена новыми электронными соглашениями.

Если рассматривать общую картину миграционного учета по странам, а по состоянию на 30 сентября, на учете состояло чуть более девяти тысяч человек, то традиционную наибольшую долю составляют граждане Узбекистана — около 20%, или 1 800 человек, и Таджикистана — 10%, около 900 человек. На долю граждан стран Балтии приходится примерно 11%.

При этом, по словам эксперта, рынок трудовой миграции демонстрирует спад. Речь идет о гражданах безвизовых стран, которые приезжают в регион для работы на основании патентов.