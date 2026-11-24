Зоны охраны здания железнодорожного вокзала XIX–XX веков в городе Дно, признанного объектом культурного наследия регионального значения предложили установить члены комитета по региональной политике и местному самоуправлению Законодательного Собрания Псковской области, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Соответствующий проект постановления определяет границы охраняемых территорий, ограничения использования земельных участков и требования к градостроительным регламентам.

Проект разработали для сохранения исторического здания. Документация прошла государственную историко-культурную экспертизу и получила положительное заключение. Экспертная комиссия рекомендовала утвердить предложенные зоны охраны.

В ходе общественного обсуждения заключения экспертизы замечаний и предложений не поступило. Согласно проекту, установление зон охраны не ухудшит положение собственников и законных владельцев расположенных на этих территориях земельных участков. Документ подготовлен в соответствии с федеральными требованиями к охране объектов культурного наследия. Его принятие не потребует проведения оценки регулирующего воздействия.

Депутаты единогласно поддержали законопроект.