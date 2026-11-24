Делегация Псковской области принимает участие в Форуме гражданских инициатив в Москве. Участники мероприятия обсудят поддержку некоммерческих организаций, развитие общественных инициатив и реализацию совместных социальных проектов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

Фото: пресс-служба реготделения партии «Единая Россия

В московском кластере «Ломоносов» стартовал Форум гражданских инициатив – крупная площадка для лидеров НКО, волонтёров и общественных активистов со всей страны.

В состав делегации Псковской области вошли: представители Ассоциации ветеранов СВО Михаил Бразин и Евгений Дорошенко; председатель Псковского городского совета сторонников «Единой России» Валерий Тюменцев; заместитель руководителя Псковского регионального исполкома «Единой России» Галина Никитина; руководитель клуба спортивных единоборств «Отечество – Псковская область» Владимир Владимиров.

Ключевыми темами форума станут поддержка общественных инициатив и участие гражданского общества в реализации Народной программы партии, принятой в 2026 году. Сторонники «Единой России» и представители некоммерческих организаций представят итоги своей работы за 2026 год, обсудят совместные проекты и наметят планы на следующий год.

«Для делегации Псковской области участие в Форуме гражданских инициатив – это не просто обмен опытом, а реальная возможность усилить наши проекты за счёт новых партнёрств и современных инструментов. Мы готовы делиться наработками, которые уже показали результат в регионе, и перенимать лучшие практики коллег. Особенно важно, что в фокусе форума – поддержка НКО и использование новых технологий, включая искусственный интеллект, в социальной сфере. Уверена, что идеи, которые прозвучат в «Ломоносове», помогут нам сделать общественные инициативы в Псковской области ещё эффективнее», – отметила Галина Никитина.

«Мы приехали на форум не ради отчётов, а ради дела. В нашей делегации – представители ветеранских объединений, спортивного клуба, совета сторонников: у каждого есть свой опыт и свои сильные проекты. Наша задача – найти точки соприкосновения, чтобы инициативы усиливали друг друга. Очень ценно, что программа включает дискуссии о ресурсах и цифровизации: это именно те инструменты, которые помогают масштабировать добрые дела», – сказал Евгений Дорошенко.

Участников ждёт насыщенная программа: встречи с известными политиками, спортсменами и общественными деятелями; дискуссии о поддержке НКО, привлечении ресурсов, цифровизации и применении искусственного интеллекта в социальных проектах; знакомство с инициативами ведущих некоммерческих организаций, обмен опытом и поиск новых партнёров.

Особой частью форума станет «Пространство добрых дел». Здесь можно будет поддержать детей, проходящих сложное лечение, написать письма защитникам страны и принять участие в других добрых акциях.

«Когда видишь столько неравнодушных людей в одном месте, понимаешь: сила – в сообществе. Псковская делегация приехала на форум, чтобы учиться, делиться и вместе придумывать новые решения. У нас в команде – настоящие практики: те, кто каждый день делает важные проекты в регионе. Хочется привезти домой не только новые знания, но и новых партнёров, с которыми сможем сделать больше. И отдельное спасибо за «Пространство добрых дел»: такие простые, но очень нужные вещи напоминают, зачем мы вообще этим занимаемся», – подчеркнул Владимир Владимиров.

Форум обещает стать источником новых идей и полезных контактов – многие из прозвучавших предложений лягут в основу будущих социальных проектов.