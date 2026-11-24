Члены комитета по социальной политике Законодательного Собрания Псковской области рассмотрели проект закона «О запрете розничной продажи электронных систем доставки никотина и жидкостей для электронных систем доставки никотина на территории Псковской области». Документ предлагает ввести запрет на розничную продажу вейпов и жидкостей к ним с 1 марта 2027 года по 1 марта 2032 года, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Изображение сгенерировано нейросетью

Проект разработан в соответствии с частью 1 статьи 5 Федерального закона от 26.06.2026 № 186-ФЗ, который дал регионам право устанавливать такие запреты. Цель — защитить здоровье жителей и снизить популярность вейпов. По данным ВЦИОМ, которые приводятся в документе законопроекта, опыт использования вейпов есть у 21% совершеннолетних россиян, а среди молодёжи до 35 лет этот показатель достигает 26%.

Исследование Сеченовского университета в Москве, которое также представлено в документе, показало, что вейпы курят чаще обычных сигарет из-за доступности, а длительное их употребление ведёт к тяжёлым заболеваниям дыхательных путей.

Закон, запрещающий розничную продажу электронных систем доставки никотина и жидкостей, в том числе безникотиновых, для электронных систем доставки никотина, уже приняты в отдельных субъектах Российской Федерации, например, в Республике Северная Осетия - Алания, Республике Удмуртия, Республике Алтай, Республике Крым, Пермском крае, Саратовской, Архангельской, Смоленской, Рязанской, Пензенской, Нижегородской, Ленинградской, Вологодской областях, в Санкт-Петербурге, Ямало-Ненецком автономном округе

В Псковской области проект прошёл публичное обсуждение с 7 по 17 ноября 2026 года и оценку регулирующего воздействия.

Нарушение запрета для продавцов будет считаться нарушением пункта 12 части 1 статьи 6 Федерального закона от 13.06.2023 № 203-ФЗ и повлечёт аннулирование лицензии. Также нарушителей смогут привлечь к административной ответственности по статье 14.53 КоАП РФ.

Депутаты поддержали законопроект.

Позже данный вопрос рассмотрели члены комитета по региональной политике и местному самоуправлению. Его также согласовали единогласно.

«Кто будет контролировать вопрос? Кто будет составлять протоколы?» - спросил председатель комитета Алексей Севастьянов.

«Вопрос важный. То, что касается лицензионного контроля, регион наделили полномочиями по лицензированию розничной торговли табака и никотинсодержащей продукции. Мы за этим следим. Мы видим совместную работу полиции и Роспотребнадзора. Мы когда обсуждали этот закон, мы проведем отдельное совещания с правоохранительными органами на эту тему», - ответил министр экономического развития Андрей Михеев.

«Вопрос неоднозначный. Есть такая позиция, что ответственность должна предусматриваться в региональных законах. Как будет складываться практика правоприменения пока не понятно», - высказалась Старший помощник прокурора Псковской области Ольга Колесникова.