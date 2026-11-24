ЗАО «Завод электротехнического оборудования», один из ведущих российских производителей высоковольтного оборудования, принял участие в 29‑м Международном форуме «Электрические сети», который проходил с 17 по 19 ноября в выставочном комплексе «Тимирязев Центр» в Москве. Форум организован при поддержке Минэнерго России и при участии ПАО «Россети».

Фотографии: ЗАО «Завод электротехнического оборудования»

Центральным экспонатом экспозиции завода стал элегазовый генераторный распределительный комплекс ЭГРК на номинальное напряжение 20 кВ и номинальный ток отключения 100 кА, предназначенный для коммутации электрических цепей генераторов переменного тока. Его применяют там, где критичны компактность, высокая коммутационная способность и безопасность, — на гидроэлектростанциях, а также на газовых и паровых тепловых электростанциях с энергоблоками мощностью до 400 МВт включительно. Конструктивное решение, при котором силовые, измерительные и предохранительные элементы объединены в одном корпусе.

Наряду с презентацией ЭГРК на стенде были представлены современные решения для электроэнергетики и широкая номенклатурная линейка завода, включающая более 400 наименований. Уровень локализации производства достигает 95%, что подчёркивает вклад предприятия в обеспечение технологической независимости энергосистемы страны.

Экспозицию ЗАО «ЗЭТО» посетили специалисты сетевых, генерирующих и проектных компаний. На стенде совместно с представителями дилерской сети и техническими специалистами завода проводились консультации и переговоры по перспективным проектам — в том числе по поставкам оборудования для модернизации действующих энергообъектов.

Представители завода активно участвовали в деловой программе форума, которая охватила вопросы развития сетевой инфраструктуры, автоматизации энергосистем, цифровизации и испытаний электротехнического оборудования. Особый интерес участников вызвали обсуждения долгосрочных планов модернизации сетей 110 кВ и выше, а также механизмы синхронизации инвестиционных программ энергетиков с производственными возможностями российских предприятий.

Важным событием 2026 года для компании стало получение статуса «Ведущий научно‑технический партнёр РНК СИГРЭ» в рамках исследовательского направления А3. На стенде ЗАО «ЗЭТО» состоялись встречи с членами РНК СИГРЭ, посвящённые разработке, производству и эксплуатации высоковольтной техники, а также перспективам совместных исследований в области повышения надёжности коммутационного оборудования.

«Участие в МФЭС остаётся для нас ключевой точкой профессионального диалога с отраслью. В этом году мы представили комплекс ЭГРК‑20 кВ — развитие линейки отечественного генераторного оборудования. Повестка форума — отраслевой заказ, технологический суверенитет и масштабная модернизация сетей совпадает с нашими приоритетами: мы продолжаем расширять линейку российских высоковольтных решений и обеспечиваем их техническую поддержку в течение всего срока службы», — отметил генеральный директор ЗАО «ЗЭТО» Алексей Александрович Фёдоров.

По итогам форума подтверждён устойчивый интерес к разработкам великолукского предприятия. ЗАО «ЗЭТО» продолжает укреплять базу для совместных инициатив, направленных на повышение эффективности и надёжности электросетевой инфраструктуры.

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