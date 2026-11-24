Экипаж вневедомственной охраны Росгвардии прибыл на вызов тревожной кнопки в псковский ночной клуб и стал свидетелем ДТП. Водитель автомобиля Lada XRAY не справился с управлением и въехал в придорожные кусты. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

При общении с мужчиной 1972 года рождения сотрудники ведомства заметили признаки опьянения: невнятную речь и резкий запах алкоголя. Житель Пскова был задержан на месте происшествия сотрудниками Росгвардии. Для дальнейшего разбирательства правонарушителя передали прибывшему экипажу ДПС.