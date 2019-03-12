Общество

20 марта пройдет «горячая линия» по вопросам раннего развития детей

20 марта на горячей линии фонда помощи недоношенным детям «Право на чудо» пройдет консультация с одним из ведущих специалистов России по раннему развитию детей перинатальным и семейным психологом Еленой Масленниковой, сообщают в пресс-службе фонда.

Родители, бабушки, дедушки – каждый может позвонить на линию и узнать какие игры и игрушки использовать с рождения до 3-х лет, какие упражнения необходимы для развития тела и речи. Как приучить ребенка к горшку, отучить от соски, бутылочки или груди.

Также есть возможность обсудить тему взаимоотношений в семье: как привлечь папу к участию в развитии ребенка, договориться с бабушками и дедушками, выстроить взаимодействие с ребенком. Как справляться со своими эмоциями.

Вопросы принимают с 12.00 до 20.00 по московскому времени. Звонок бесплатный с любых номеров РФ.

Отметим, что Елена Масленникова – один из ведущих специалистов России в области перинатальной психологии. Член общества «Союз реабилитологов России» и «Ассоциации детских психологов и психиатров». Большое внимание в своей практической деятельности уделяет проблемам диагностики семьи и профилактики инвалидизации детей, рожденных преждевременно. Ведёт школу для мам и пап по программе «разумное родительство».