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Доктор биологических наук Фарида Минибаева: Около 43% массы Земли составляет кислород

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Около 43% всей массы Земли приходится на кислород, однако связанные с ним процессы в живых организмах до конца не изучены. Об этом сообщила доктор биологических наук, заведующая лабораторией окислительно-восстановительного метаболизма Казанского института биохимии и биофизики Фарида Минибаева в эфире радио ПЛН FM (102.6).

По словам ученого, жизнь на Земле зародилась около 3,5 млрд лет назад благодаря фотосинтезу, который осуществляют растения, в том числе водоросли. «Поэтому мы каждым нашим вздохом обязаны растениям, потому что мы вдыхаем в том числе кислород. Кислород — это самый распространенный элемент на Земле. Примерно 43% всей массы на планете принадлежит суммарно весу кислорода», — сказала Фарида Минибаева.

Она пояснила, что белки, углеводы, жиры и нуклеиновые кислоты в клетках могут подвергаться окислительным превращениям. Эти процессы, с одной стороны, регулируют активность соединений, а с другой — при накоплении окисленных продуктов могут приводить к различным нарушениям.

«Существует, с одной стороны, прооксиданты, то есть вещества, которые усиливают образование кислородных радикалов, а с другой стороны — антиоксиданты. И вот эта вот борьба, эти весы, постоянны, и именно за счет превосходства одних или других процессов и осуществляется некий такой вот кислородный обмен в живой клетке вообще», — отметила ученый. По ее словам, редокс-процессы также участвуют в стрессовых реакциях растений, причем стресс для них может быть как положительным, так и отрицательным.

Напомним, V Международный симпозиум «Редокс-биология растений: фундаментальные и практические аспекты» проходит в Псковском государственном университете с 22 по 28 августа. Симпозиум посвятили исследованию роли активных форм кислорода и азота, окислителей и антиоксидантов в жизни растений. 

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