Общество

Псковская таможня напоминает о правилах перемещения оружия через границу

На таможенных постах Псковской таможни при таможенном контроле легковых транспортных средств фиксируются случаи выявления патронов, ножей, газовых пистолетов и другого оружия. Об этом сообщила Псковской Ленте Новостей главный государственный таможенный инспектор по связям с общественностью Псковской таможни Наталья Князева.

«Товары, подлежащие ограничениям, в частности оружие, при перемещении через таможенную границу обязательно подлежат письменному декларированию в установленной форме с использованием пассажирской таможенной декларации», - отмечает исполняющая обязанности заместителя начальника Псковской таможни Юлия Тулумбасова.

Оружием признаются устройства и предметы, конструктивно предназначенные для поражения живой или иной цели, подачи сигналов. В соответствии со статьей 3 Федерального закона «Об оружии» к гражданскому оружию относится оружие, предназначенное для использования гражданами в целях самообороны, для занятий спортом, охоты, а также в культурных и образовательных целях.

В разделе 1.6 Приложения 1 к Решению Коллегии Евразийской экономической комиссии приведен перечень гражданского оружия, его основных частей и патронов к нему, запрещенных к ввозу на таможенную территорию Евразийского экономического союза.

Кроме того, следует помнить, что отнесение товаров, перемещаемых физическими лицами через таможенную границу, к товарам для личного пользования относится к компетенции таможенных органов и осуществляется, исходя из заявления физического лица о перемещаемых товарах, характере и количестве товаров, а также частоты перемещения физическим лицом товаров через таможенную границу, - отметила Юлия Тулумбасова. - А для получения разрешения на ввоз/вывоз оружия необходимо обратиться в Федеральную службу войск национальной гвардии Российской Федерации. В случае же вывоза физическими лицами оружия, имеющего культурную ценность, должно быть предоставлено заключение (разрешительный документ), выданное министерством культуры Российской Федерации.

Не допускаются к перемещению физическими лицами в качестве товаров для личного пользования товары, включенные в контрольные списки товаров и технологий двойного назначения, которые могут быть использованы при создании вооружений и военной техники, утвержденные указами президента Российской Федерации и в отношении которых осуществляется экспортный контроль.

Законодательством Российской Федерации не предусмотрен ввоз/вывоз продукции военного назначения физическими лицами для личного пользования.

Идентификации и выдача соответствующих заключений об отнесении товаров, а также информации, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности к продукции военного назначения и выдачи соответствующих заключений относятся к компетенции Федеральной службой по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России), информация о порядке получения заключений размещена на сайте www.fsvts.gov.ru.

За нарушения требований таможенного законодательства предусмотрена административная ответственность по статьям 16.3 и части 1 статьи 16.2 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.

Псковская таможня рекомендует физическим лицам, отправляющимся за рубеж, перед поездкой заранее ознакомиться с правилами ввоза товаров для личного пользования. Подробная информация о требованиях, предъявляемых к ввозимым физическими лицами товарам, размещена на сайте Федеральной таможенной службы www.customs.ru в разделе: «Информация для физических лиц». Тексты актов таможенного законодательства официально публикуются и доступны для ознакомления на сайте Евразийской экономической комиссии.