Ученица псковского «Кванториума» стала победительницей международного конкурса научных проектов

Кванторианка из Пскова Александра Соколова представила Россию на 8-й Международной выставке-конкурсе научных проектов и изобретений ISIF 2026. Мероприятие проводилось в Университете Индонезии. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

В дистанционном формате Александра Соколова защитила проект «Разработка и испытание пневматических мышц для экзоскелета верхней конечности». Выступление проходило на английском языке и состояло из презентации и ответов на вопросы международного жюри.

В этом году в конкурсе приняли участие около 550 команд из 28 стран.

«Изначально не ожидала призового места, поэтому, когда увидела скриншот от организаторов, — был настоящий шок! Когда начинала работу над проектом, рассчитывала максимум на региональные конкурсы, до сих пор удивляюсь его успеху и тому, как далеко он зашел», — делится впечатлениями кванторианка.

Победа в выставке открывает возможность участия в профильных научных мероприятиях в странах-партнерах конкурса.

Этот международный успех стал возможным благодаря выступлениюдевушки на 40-м Международном конкурсе CASTIC в китайском городе Сиань. Именно там Александра Соколова представила свою разработку экспертному сообществу и получила специальные награды от научных организаций Вьетнама, Индонезии и Зимбабве, которые и стали официальным приглашением на ISIF. Над проектом Александра Соколова работает под наставничеством педагога Промробоквантума Игоря Лубягина.