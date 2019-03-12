Общество

Аптекам предложили запретить рекомендовать лекарства

Союз «Национальная фармацевтическая палата» предложил запретить фармацевтам рекомендовать препараты. Об этом говорится в письме организации замминистра промышленности и торговли Сергею Цыбу, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на «Коммерсант».

Как отмечают представители НФП, по данным Ipsos Healthcare, в 43% случаев покупатель, описав симптомы, просит фармацевта посоветовать какой-нибудь препарат.И чаще всего специалист предлагает то лекарство, на которое сеть имеет договор с производителем, и в 65% случаев клиент покупает именно его.

Если покупатель пришел за конкретным препаратом, специалист в 60% случаев переключает его внимание на приоритетный, так как зачастую договоры предполагают ограничение продажи лекарств конкурентов. Бонус сети в таких случаях может достигать шести миллионов рублей, уточняют авторы инициативы.

Организация предлагает запретить аптекам советовать покупателям препараты, а нарушителей отстранять от работы на срок до шести месяцев.