Общество

Общероссийский день бесплатной юридической области состоится в Псковской области

22 марта Псковское региональное отделение Ассоциации юристов при поддержке Нотариальной и Адвокатской палат Псковской области проведет День бесплатной юридической помощи. В офисе регионального отделения с 10.00 до 18.00 в формате «открытых дверей» будут дежурить юристы, которые готовы оказать социально-незащищенным гражданам квалифицированную юридическую помощь. В проведении дня бесплатной юридической помощи так же участие примут представители федеральной службы судебных приставов.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Ассоциации юристов, консультации в Пскове будут проводиться по адресу: город Псков, улица Ленина, дом 7, (офис Ассоциации юристов). Предварительная запись на консультации не проводится, консультирование будет осуществляться в порядке очереди. Жители области смогут получить правовые консультации в нотариальных конторах.

Оказание бесплатной юридической помощи населению – одно из приоритетных направлений работы Ассоциации. Региональными отделениями Ассоциации за период с момента учреждения создано и консолидировано под эгидой Ассоциации более 700 общественных приемных и центров бесплатной юридической помощи. Ежеквартально в рамках проекта «Бесплатная юридическая помощь» Ассоциация проводит Единый день бесплатной юридической помощи, получивший еще в конце 2013 года статус международного. Традиционно в этот день открываются более 1500 общественных приемных, центров бесплатной юридической помощи и юридических клиник во всех регионах России и ряде зарубежных стран, где граждане могут получить бесплатную юридическую консультацию. Мероприятие проводится в формате Дня открытых дверей в течение всего рабочего дня. В качестве консультантов в этот день выступают представители органов исполнительной и законодательной власти, адвокаты, нотариусы, представители юридического бизнеса, молодежного движения Ассоциации и профессорско-преподавательского состава вузов.

Ежегодно в рамках проекта «Бесплатная юридическая помощь» Ассоциации бесплатные консультации получают более 100 тысяч граждан России во всех регионах, а также в ряде зарубежных стран.

Отметим, Псковское региональное отделение Ассоциации постоянно проводит работу по оказанию бесплатной юридической помощи социально-незащищенным гражданам. Так, на базе Псковского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» работает «Информационно-координационный центр бесплатной юридической помощи» и «горячая линия» для граждан, нуждающихся в юридической помощи.