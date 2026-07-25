XVIII Съезд Союза городов воинской славы проходит в Пскове

Псков впервые принимает Съезд Союза городов воинской славы. XVIII по счёту форум стартовал в городе 25 июля, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Союз городов воинской славы объединяет 47 городов Российской Федерации, удостоенных этого почётного звания. Общая численность их населения превышает десять миллионов человек. С момента основания в 2013 году организация активно развивает национальные, исторические и культурные традиции страны. Союз координирует деятельность городов по сохранению военно-исторического наследия и патриотическому воспитанию молодого поколения на основе героических страниц истории Отечества. В рамках съезда участники определят ключевые направления работы организации на 2027 год и обсудят актуальные вопросы сохранения военно-исторического наследия.

С приветственным словом к собравшимся обратился губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Он сообщил, что с 2023 года регион отработал 99,9 % из почти 90 тысяч обращений ветеранов, поступивших в фонд «Защитники Отечества», и выразил готовность поделиться с коллегами лучшими практиками сохранения исторической памяти.

Глава региона напомнил, что Псков веками защищал западные рубежи Руси, пережив более 120 войн и около 30 осад. Именно на Псковщине Рабоче-крестьянская Красная Армия приняла боевое крещение, а местные партизаны открыли второй фронт в тылу врага. Михаил Ведерников отметил, что сражение за Великие Луки вошло в историю как «малый Сталинград», а первый продовольственный обоз для блокадного Ленинграда отправился из псковских лесов.

При этом Великие Луки понесли серьезные разрушения: из 60 тысяч довоенного населения в городе осталось всего 142 человека. Советское правительство включило его в число 15 городов, которые государство восстановит в первую очередь.

«Область потеряла практически половину населения в результате геноцида, голода и военных действий. Чтобы будущие поколения помнили об этих событиях, власти открыли единственный в России музей истории геноцида и оккупации населения Псковской области, куда теперь приезжают туристические автобусы с детьми из разных регионов», - рассказал Михаил Ведерников.

Губернатор также обратил внимание на то, что Псковская дружина и Красная Армия сражались плечом к плечу с представителями разных городов и союзных республик, а сегодня в легендарных псковских соединениях служат уроженцы многих регионов страны. Власти оказывают бойцам максимальную помощь: в регионе действуют 47 мер поддержки. Кроме того, область снимает фильмы, создаёт мемориалы и проводит молодёжные мероприятия, чтобы историческая память становилась частью современной жизни.

«Мы храним и ценим память об этих эпизодах. Мы все с вами являемся хранителями памяти о ключевых событиях, которые определили судьбу нашей страны. Мы стараемся, чтобы историческая память входила в современную жизнь», - подчеркнул Михаил Ведерников. В завершение выступления он пожелал участникам съезда успехов, новых сил и идей для знакомства с историей регионов.

Глава Пскова Борис Елкин в своём выступлении отметил, что с началом специальной военной операции муниципалитет сделал приоритетной задачей поддержку военнослужащих и их семей. По его словам, в городе установлено множество мемориальных досок Героям СВО, а изучение подвигов Героев России и Советского Союза интегрировано в школьную программу.

«Мемориальный комплекс в центре города объединяет разные поколения. Жители регулярно приходят туда, чтобы возложить цветы, а власти организуют на этой площадке торжественные митинги и церемонии приёма школьников в патриотические объединения. Образовательные учреждения формируют патриотизм через личный пример служения Родине. Школы регулярно проводят уроки, встречи с ветеранами и конкурсы исследовательских работ по военной истории», - рассказал Борис Елкин.

Сенатор Российской Федерации от Псковской области Алексей Наумец также привёл впечатляющие цифры: военнослужащие Псковского гарнизона получили свыше 35 000 государственных наград, а 41 боец удостоился звания Героя Российской Федерации в ходе специальной военной операции.

«Псков всегда оставался русской землёй и давал достойный отпор врагам. Современное поколение помнит эту историю. Сегодня воины Псковского гарнизона мужественно и не щадя своих жизней защищают государство и Великую Россию с оружием в руках в зоне специальной военной операции», - резюмировал сенатор.