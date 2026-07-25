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Цветочные бордюры расцвели на улице Некрасова в Пскове

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Цветочные бордюры вдоль проезжей части на улице Некрасова, идею которых в прошлом году предложил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, расцвели и радуют глаз горожан, сообщил глава региона в Мах. 

Фото здесь и далее: Михаил Ведерников / Мах

«Такие элементы озеленения задают особый ритм городскому пространству и делают его облик гармоничным и завершенным. Спасибо муниципальной команде за ответственную реализацию идеи – город становится еще более уютным и ухоженным. И, конечно, огромная благодарность сотрудникам городских служб – бережно и с любовью они высаживают цветы, создавая на улицах Пскова живую гостеприимную атмосферу», – написал Михаил Ведерников. 

 

Губернатор подчеркнул, что красота города складывается из деталей, и в преображении областной столицы важен вклад каждого. Центральные улицы и общественные пространства преображаются благодаря президентским нацпроектам, включая флагманский – «Инфраструктура для жизни». Свой вклад вносит и бизнес-сообщество, стильно оформляя объекты торговли и сферы услуг. А уют в жилых кварталах создают сами горожане: благодаря инициативам ТОСов дворы превращаются в цветущие зоны отдыха.

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