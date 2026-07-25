 
Общество

Семейный праздник в Детском парке: концерт, виртуальные игры и нарды в День города Пскова

0

Детский праздничный концерт, ставший частью большого семейного праздника, прошел в Детском парке в рамках Дня города Пскова. Мероприятие собрало гостей всех возрастов, подарив горожанам атмосферу тепла и творчества, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и далее: Константин Красильников

Главным украшением программы стали выступления творческих коллективов. Артисты представили зрителям разнообразные номера, которые нашли отклик как у детей, так и у взрослых. Параллельно с концертом работала выставка картин местных художников: посетители знакомились с работами, выполненными в самых разных техниках.

 

Для участников мероприятия также организовали интерактивные активности. Особой популярностью пользовались виртуальные игры — участники всех возрастов с интересом осваивали управление современными устройствами. Для ценителей более спокойного досуга организовали площадку для игры в нарды, где любители настольных игр могли провести время за увлекательными партиями.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026