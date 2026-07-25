Семейный праздник в Детском парке: концерт, виртуальные игры и нарды в День города Пскова

Детский праздничный концерт, ставший частью большого семейного праздника, прошел в Детском парке в рамках Дня города Пскова. Мероприятие собрало гостей всех возрастов, подарив горожанам атмосферу тепла и творчества, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и далее: Константин Красильников

Главным украшением программы стали выступления творческих коллективов. Артисты представили зрителям разнообразные номера, которые нашли отклик как у детей, так и у взрослых. Параллельно с концертом работала выставка картин местных художников: посетители знакомились с работами, выполненными в самых разных техниках.

Для участников мероприятия также организовали интерактивные активности. Особой популярностью пользовались виртуальные игры — участники всех возрастов с интересом осваивали управление современными устройствами. Для ценителей более спокойного досуга организовали площадку для игры в нарды, где любители настольных игр могли провести время за увлекательными партиями.