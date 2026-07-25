Гости из КНР и 26-ти городов России возложили цветы к Стеле городов воинской славы в Пскове

Гости из Китайской Народной Республики и 26-ти городов России возложили цветы к Стеле городов воинской славы. Об этом сообщил глава города Пскова Борис Елкин в Мах.

Фото здесь и далее: Борис Елкин / Мах

«Друзья приехали к нам со всех уголков нашей необъятной страны. Вчера мы знакомили их с нашим регионом, а сегодня и завтра здесь, на псковской земле, Союзом будут намечены планы работы на 2027 год!», - подчеркнул глава города.

Он добавил, что сторонами подписаны соглашения о межмуниципальном сотрудничестве с Псковом.

Стела Городов воинской славы на площади Победы была установлена 22 июня 2010 года.