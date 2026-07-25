 
Общество

Завершается строительство спортплощадки в Борисовичах

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Реализация инициативного проекта в Борисовичах подходит к финишной прямой. Строительство универсальной спортивной площадки вышло на завершающий этап, сообщила глава Псковского муниципального округа Наталья Федорова в Мах.

Фото здесь и далее: Наталья Федорова / Мах

Глава муниципалитета вместе с депутатом муниципального Собрания Андреем Ключко продолжает контролировать работы. В настоящее время подрядчик укладывает резиновое покрытие, совсем скоро объект будет готов к приему любителей активного отдыха.

Работы идут по графику, задержек исполнитель не допускает. Площадка возводится благодаря победе в конкурсе инициативных проектов Псковской области. Общая стоимость — 5,3 миллиона рублей, из которых 0,7 миллионов — вклад самих жителей и бизнеса. 

 

«С Андреем Васильевичем порадовались тому, что на месте пустыря буквально за месяц вырос долгожданный спортивный объект. И поблагодарили подрядчика за четкость и качество работы!» — резюмировала Наталья Федорова. 

Напомним, строительство новой универсальной спортивной площадки началось в деревне Борисовичи в конце июня. Проект площадки стал победителем конкурсного отбора инициативных проектов в 2025 году. Его инициаторами выступили активные граждане, а также инициативная группа ТОС «Балтийская жемчужина». 

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