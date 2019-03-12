Общество

В Госдуму внесли законопроект о возвращении сезонного перевода времени

Депутат от «Единой России» Андрей Барышев внес в Госдуму законопроект, предлагающий вернуть сезонный перевод часов, следует из базы данных нижней палаты парламента. Об этом сообщает РИА Новости.

Как говорится в пояснительной записке, ежегодно в два часа ночи в последнее воскресенье марта стрелки часов должны переводиться на час вперед, а в три часа ночи в последнее воскресенье октября — на час назад.

Как отмечает Барышев, это позволит ввести более благоприятную систему исчисления времени — эффективно используемое светлое время суток увеличится в среднем почти на 200 часов за год, что не только положительным образом отразится на здоровье россиян, но и в целом повысит качество их жизни, работоспособность и производительность труда, а также обеспечит дополнительные возможности для вечернего досуга, отдыха и занятий спортом.

Анализ астрономических параметров, по словам депутата, свидетельствует, что сейчас в большинстве регионов наблюдаются чрезмерно ранние рассветы (летом — в два-четыре часа утра) и закаты, это «вызывает у населения вполне объяснимое и справедливое недовольство».

Сезонный перевод часов отменили в России в 2011 году. В ночь на 27 марта 2011-го страна перешла на постоянное летнее время, но это вызывало недовольство, так как зимой солнце вставало слишком поздно. В результате в 2014 году стрелки часов перевели на час назад — на постоянное зимнее время. Кроме того, некоторые регионы перешли в другие часовые пояса.