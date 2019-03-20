Общество

В Псковской области «Ласточка» проехалась в тестовом режиме до Печор

В Псковской области скоростной поезд «Ласточка» совершил тестовую поездку в Печоры. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области, такая поездка состоялась 21 марта. Первыми по продленному маршруту «Санкт-Петербург - Псков - Печоры» проехали представители «РЖД» и государственного комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Железнодорожный состав преодолел расстояние от Пскова до Печор за 40 минут, сделав остановки в Моглино и Новом Изборске.

«В дальнейшем мы с компанией РЖД детально проработаем вопросы по включению данного направления в маршрутную сеть, в том числе график, целесообразность и необходимость промежуточных остановок. В случае безостановочного движения время в пути может быть серьезно сокращено», - отметил председатель Комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борис Елкин.

Напомним, договоренность о продлении маршрута «Санкт-Петербург-Псков» до Печор была достигнута в феврале этого года на встрече губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и заместителя генерального директора «РЖД» по пассажирским перевозкам Дмитрия Пегова. Запуск скоростного железнодорожного сообщения между Псковом и Санкт-Петербургом состоялся в августе прошлого года. С первых дней маршрут показал высокую востребованность и загрузку. С 1 марта на маршруте курсирует три пары «Ласточек».

Кроме того, с конца февраля из Пскова ежедневно ходит поезд в Великий Новгород и Петрозаводск.

Губернатор региона неоднократно подчеркивал, что преодоление транспортной изоляции региона - один из приоритетов деятельности областных властей.