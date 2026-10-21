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Счет идет на секунды: как в Пскове проходят практические курсы первой помощи

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Несчастный случай может произойти где угодно: на работе, дома, в школе или на отдыхе. В критической ситуации счет часто идет на секунды, и именно грамотные действия очевидцев могут спасти чью-то жизнь. Псковичей учат основам первой помощи на базе регионального отделения Красного Креста.

Проводятся интенсивные 16-часовые курсы по оказанию первой помощи. Это не скучные лекции, а настоящая практическая подготовка. В программе только самые важные навыки, которые должен знать каждый взрослый человек, пишет «МК в Пскове»

Эксперты рассказывают про нормы безопасности: как не паниковать и обезопасить себя и пострадавшего. Занятия позволяют сделать оценку ситуации: как быстро понять состояние человека и определить приоритеты помощи. Слушателям рассказывают, что делать при потере сознания, остановке сердца и дыхания, как освободить дыхательные пути. Детально показывают, как правильно оказывать помощь при ожогах, обморожениях и различных ранениях, а также проводят обучение работе с автоматическим наружным дефибриллятором (АНД).

Обучение проводится в группах с малой численностью, чтобы инструкторы уделили внимание каждому. Курсы ведут сертифицированные инструкторы Российского Красного Креста с многолетним опытом.

По окончании слушатели получают сертификат установленного образца, который действует 3 года.

Курсы проводятся в Пскове по адресу: ул. Советская, д. 85.

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