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Шефу Ивлеву вручили благодарность от коллектива Детской областной больницы

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Благодарственное письмо от коллектива Детской областной клинической больницы и маленьких пациентов шефу Константину Ивлеву вручил главный врач медучреждения, депутат Законодательного Собрания Псковской области Евгений Васильев. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в больнице.

Фото: Детская областная клиническая больница

На днях шеф приехал в Великие Луки со съемочной группой телеканала «Пятница!» — и больница не упустила шанс лично поблагодарить его за все добро, которое он подарил детям.

«Когда в жизни маленьких пациентов появляется немного чуда — это очень важно. Уже второй год Константин Ивлев является настоящим другом нашей больницы: он дарит нашим детям тысячи подарков и записывает для них теплые видеообращения, в которых говорит самые нужные слова поддержки», — подчеркнули в медучреждении.

Отмечается, что из‑за плотного графика съемок в этот раз Константин Ивлев не смог заглянуть к ребятам в отделение, однако не забыл о них ни на минуту.

«Шеф передал всем деткам пожелания скорейшего выздоровления и пообещал обязательно приехать в следующий раз — стать для ребят почетным гостем и пообщаться лично. Мы от всей души благодарим Константина Ивлева за чуткость, искренность и ту радость, которую он приносит детям. Пусть все наши пациенты скорее поправляются!» — резюмировали в Детской областной клинической больнице.
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Васильев Евгений Сергеевич

Васильев Евгений Сергеевич

Депутат Законодательного Собрания Псковской области, главный врач Детской областной клинической больницы

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