Шефу Ивлеву вручили благодарность от коллектива Детской областной больницы

Благодарственное письмо от коллектива Детской областной клинической больницы и маленьких пациентов шефу Константину Ивлеву вручил главный врач медучреждения, депутат Законодательного Собрания Псковской области Евгений Васильев. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в больнице.

Фото: Детская областная клиническая больница

На днях шеф приехал в Великие Луки со съемочной группой телеканала «Пятница!» — и больница не упустила шанс лично поблагодарить его за все добро, которое он подарил детям.

«Когда в жизни маленьких пациентов появляется немного чуда — это очень важно. Уже второй год Константин Ивлев является настоящим другом нашей больницы: он дарит нашим детям тысячи подарков и записывает для них теплые видеообращения, в которых говорит самые нужные слова поддержки», — подчеркнули в медучреждении.

Отмечается, что из‑за плотного графика съемок в этот раз Константин Ивлев не смог заглянуть к ребятам в отделение, однако не забыл о них ни на минуту.