Общество

МЧС призывает псковичей быть осторожными с огнем и не допускать палов травы

Главное управление МЧС России по Псковской области напоминает жителя региона о необходимости быть крайне осторожными с источниками огня. Соответствующие рекомендации размещены в воскресенье, 24 марта, на сайте ведомства. Как отмечают в МЧС, с приходом теплой погоды традиционно возрастает количество пожаров, а именно палов сухой растительности. На сегодняшний день на территории субъекта уже были зафиксированы первые палы травы.

«Особенно много пожаров от горящей травы происходит в выходные дни, когда люди едут на природу, садоводческие участки, проводят «субботники» по уборке территорий. Садоводы и жители деревень начинают готовить свои участки к новому сезону. Казалось бы, самый простой способ избавиться от прошлогоднего мусора и высохшей травы – сжечь. Однако сжигание травы может повлечь за собой печальные последствия: огонь может угрожать жилым домам и сельскохозяйственным постройкам. Помимо этого, наши жители, выезжающие на природу, не всегда проявляют необходимую осторожность в обращении с огнём и элементарно не тушат разведённые костры, что тоже может стать причиной лесных и торфяных пожаров. Огонь по траве распространяется очень быстро и легко перекидывается на кустарники и далее на деревья. Опасность таких загораний заключается в том, что огонь с большой скоростью распространяется по сушняку и угрожает строениям, находящимся на его пути и близлежащим лесным массивам.

Чтобы избежать случайного загорания леса, следует соблюдать меры безопасности:

- не бросать на землю горящие спички или непотушенные окурки;

- не разводить костры в пожароопасный период;

- не сжигать мусор в лесу;

- не использовать во время охоты пыжи из тлеющих материалов;

- не оставлять в лесу мусор, особенно обтирочный материал, пропитанный маслом, бензином или другим горючим материалом;

- не оставлять в лесу стеклянные бутылки или осколки стекла.

Напоминаем, что лица, виновные в нарушении требований пожарной безопасности, несут ответственность в соответствии с законодательством РФ. Согласно части 1 статьи 20.4 КоАП РФ за такие нарушения граждане, должностные и юридические лица могут быть привлечены к административной ответственности в виде наложения административного штрафа.

Пожар, тем более природный, всегда легче предупредить, чем потушить. Уважаемые граждане, обратите внимание: наша с вами безопасность зависит от поведения каждого из нас. Не нарушайте требования пожарной безопасности!» - говорится в сообщении МЧС России по Псковской области.