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Общество

Фестиваль «Юный техник» пройдет 13 апреля в Пскове

25.03.2019 17:42|ПсковКомментариев: 0

Фестиваль инженерно-технического творчества «Юный техник» состоится 13 апреля на базе школы №24 им. Л. И. Малякова (ул. Печорская, 3). Организаторами мероприятия выступают АНО «Центр молодежного инновационного творчества «Юный техник», ПсковГУ и «Роббо клуб Псков».

В программе фестиваля:

  • Соревнования по робототехническим дисциплинам (13 видов);
  • Выставка организаций дополнительного образования;
  • Научно-практическая конференция школьников и студентов;
  • Интерактивная площадка по безопасности дорожного движения;
  • Площадка Русского Космического Общества, Народного музея космонавтики Клуба любителей астрономии Псковской области «АстроПсков»;
  • Выставка и показательные выступления авиамодельной техники (в рамках проекта «Бессмертная эскадрилья»);
  • Тематические площадки партнеров фестиваля.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в центре «Юный техник», в 2018 году в турнире «Робо-2018» приняло участие 117 команд (245 участников) из Таллина, Санкт-Петербурга, Луги, Тосно, Пскова, Великих Лук и других городов.

Регистрация на турнирную часть фестиваля проходит на портале «Робофинист» на странице мероприятия до 6 апреля включительно. С подробным расписанием и положением фестиваля можно ознакомиться там же.

У тебя есть радиоуправляемая модель машинки, самолета, вертолета или коптер? Умеешь этой моделью управлять? Тогда у тебя есть возможность стать участником фестиваля «Юный техник»!

Свяжись с организаторами - и 13 апреля ты сможешь принять участие в показательных выступлениях радиоуправляемых моделей. Расскажи о своем увлечении другим, найди единомышленников, получи совет от более опытных товарищей! Приходи на фестиваль!

К участию приглашаются все желающие в возрасте от 5 до 25 лет.

Теги: #робототехника
Источник: Псковская Лента Новостей
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