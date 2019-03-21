Фестиваль «Юный техник» пройдет 13 апреля в Пскове

Фестиваль инженерно-технического творчества «Юный техник» состоится 13 апреля на базе школы №24 им. Л. И. Малякова (ул. Печорская, 3). Организаторами мероприятия выступают АНО «Центр молодежного инновационного творчества «Юный техник», ПсковГУ и «Роббо клуб Псков».
В программе фестиваля:
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в центре «Юный техник», в 2018 году в турнире «Робо-2018» приняло участие 117 команд (245 участников) из Таллина, Санкт-Петербурга, Луги, Тосно, Пскова, Великих Лук и других городов.
Регистрация на турнирную часть фестиваля проходит на портале «Робофинист» на странице мероприятия до 6 апреля включительно. С подробным расписанием и положением фестиваля можно ознакомиться там же.
У тебя есть радиоуправляемая модель машинки, самолета, вертолета или коптер? Умеешь этой моделью управлять? Тогда у тебя есть возможность стать участником фестиваля «Юный техник»!
Свяжись с организаторами - и 13 апреля ты сможешь принять участие в показательных выступлениях радиоуправляемых моделей. Расскажи о своем увлечении другим, найди единомышленников, получи совет от более опытных товарищей! Приходи на фестиваль!
К участию приглашаются все желающие в возрасте от 5 до 25 лет.