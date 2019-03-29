Общество

Алексей Пивоваров снял программу о псковском фотографе Дмитрии Маркове

На ютуб канале Алексея Пивоварова «Редакция» вышла программа, одним из гостей которой стал псковский фотограф Дмитрий Марков, который снимает исключительно на телефон и ведет популярный инста-блог.

В интервью он рассказал, что фотографировать с телефона легче, не нужно спрашивать разрешения о фото у людей. По его мнению, главные места притяжения для людей - это баня, церковь и рынок (магазины).

С Алексеем Пивоваровым они посетили Псков и Печоры. Дмитрий Марков рассказал, что считает, Печоры и есть настоящая Россия, а не Москва.

Также фотограф поделился, что после того, как известный журналист Юрий Дудь прорекламировал его в своем инстаграм, на него подписались около 150 тысяч человек. На момент съемок блог фотографа уже насчитывал 346 тысяч подписчиков.

Дмитрий Марков признался, что фотографирование помогает ему справиться с воспоминаниями о сложном детстве и юношестве.

Фото из инстаграм Дмитрия Маркова

Отвечая на вопрос Алексея Пивоварова о том, что многие критикуют Маркова за то, что он своими фотографиями очерняет образ России, фотограф заметил, что просто показывает действительность такой, какая она есть.