Общество

В Пскове объявлен конкурс на замещение должности замначальника УГД - главного архитектора города

Администрация Пскова объявила конкурс на замещение вакантной должности заместителя начальника управления по градостроительной деятельности администрации города Пскова - главного архитектора города. Соответствующее распоряжение, подписанное главой администрации города Александром Братчиковым, опубликовано на официальном сайте муниципалитета.

Документом также утверждены условия проведения конкурса на замещение вакантной должности и состав конкурсной комиссии, которая займется организацией и проведением конкурса.

Напомним, в настоящее время и.о. начальника УГД - главным архитектором Пскова является Андрей Изюмов. Предполагается, что после подведения итогов конкурса он продолжит работу в статусе исполняющего обязанности начальника управления, а функции главного архитектора будут возложены на его заместителя.