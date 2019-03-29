Общество

На водоемах Псковской области вводятся ограничения на рыбную ловлю

В связи с началом нерестового периода во всех водных объектах рыбохозяйственного значения Псковской области вступают в силу ограничения на добычу (вылов) водных биологических ресурсов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Северо-Западного территориального управления Федерального агентства по рыболовству.

Соответствующие ограничения предусмотрены Правилами рыболовства для Западного и Северного рыбохозяйственных бассейнов в целях предотвращения нарушений, связанных с незаконным выловом рыбы во время нереста.

Северо-Западное территориальное управление Федерального агентства по рыболовству напоминает, что нарушение Правил рыболовства влечет административное наказание в виде штрафа в размере от 2000 до 5000 рублей с конфискацией транспортного средства и других орудий добычи (вылова) водных биологических ресурсов.

В особых случаях материалы дел будут переданы в органы дознания и следствия для привлечения нарушителей к уголовной ответственности.

С более подробной информацией о весенних запретах на рыбную ловлю можно ознакомиться на сайте Северо-Западного территориального управления Росрыболовства: sztufar.ru в разделе «Правила рыболовства» или в отделе государственного надзора, контроля и рыбоохраны по телефону: 8 (812) 498-89-91.

Северо-Западное теруправление Росрыболовства призывает также сообщать о фактах браконьерства по телефону «горячей линии» рыбоохраны 8 (921) 931-32-16.