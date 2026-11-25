Перебои с поступлением льготного лекарствами особенно остро касаются пациентов с онкозаболеваниями, сердечно-сосудистыми и сахарным диабетом: лекарства не всегда поступают в аптеки вовремя, поэтому люди вынуждены долго ждать нужного лечения. Как сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в рамках «Прямой линии» на ВГТРК «Псков», ситуация постоянно находится на контроле правительства, но все упирается в финансирование.
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«Из областного бюджета предусмотрено на данные цели 2,2 миллиарда рублей при бюджете в 7,9 миллиарда рублей, что в три раза больше, чем раньше. На само деле это хорошо, потому что это говорит о более высокой и качественной выявляемости данных заболеваний, но решать эту задачу исключительно силами регионального бюджета очень сложно», — прокомментировал Михаил Ведерников.
По словам губернатора Псковской области, для обеспечения одного человека льготными лекарствами необходимо 55 тысяч рублей, из которых федерация дает только 18 тысяч — остальное покрывается из регионального бюджета.
«Я прошу сенаторов поднимать данный вопрос на государственном уровне, это постоянно обсуждается, потому что без федеральной помощи нам не обойтись. На данный момент в регионе есть дефицит по семи позициям. Как мы обсуждали с министром здравоохранения региона, в виде одного из решений проблемы, со следующего года планируется запустить новое программное обеспечение, которые основано на принципе работы, как в Москве. Все смогут видеть, какие лекарства по тем или иным показателям есть в наличии, какие аналоги можно купить в России, какие препараты вообще больше не поставляются. Подобное нововведение облегчит работу данного направления», — заключил Михаил Ведерников.