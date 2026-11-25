На минувшей 4-й сессии Законодательного Собрания Псковской области главным вопросом стало принятие бюджета региона в первом чтении. Нешуточную дискуссию вызвало повышение взноса за капитальный ремонт. Об этом и о других вопросах, которые обсуждались в региональном парламенте, в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей рассказал председатель Законодательного Собрания Псковской области Борис Елкин.

- Сегодня приняли бюджет Псковской области в первом чтении. Некоторые депутаты назвали его одним из сложных. По вашему мнению, в чем заключается его сложность? На что будет ориентирован бюджет?

- Мы сегодня рассмотрели бюджет в первом чтении. Бюджет Псковской области, бюджет региона — это самый важный документ, который сейчас есть, поэтому мы к нему подходим с особым трепетом и вниманием. Впереди нас ждёт ещё второе и третье чтение, до этого будет работы согласительной комиссии. Сегодня мы определили состав комиссии, уже готовятся предложения. Для меня многие вопросы интересны, это касается и местного самоуправления, и организации работы органов исполнительной власти, системы ЖКХ, учитывая, что у нас появился новый комитет, обособленно стоит. Я бы не стал выделять какие-то отдельные направления. Все направления очень важны, и нам необходимо совместно сбалансировать бюджет так, чтобы максимально удовлетворить потребности наших граждан, но также чтобы и органы власти, и система власти работала.

- Вы упомянули, что для работы над бюджетом будет создана согласительная комиссия. Какие вопросы там планируют обсуждать?

- Согласительная комиссия будет готова к сбору предложений до 3 декабря. После третьего декабря мы начнем работу. На этой сессии мы определили состав комиссии, он достаточно серьёзный и со стороны правительства – это все заместители губернатора, руководитель аппарата правительства, и со стороны Заксобрания все партии представлены. Это хорошо, то, что будет такое большое количество мнений.

- Насколько важна эта работа?

- Согласительные комиссии важны, потому что это тот момент, когда мы можем передать наказы депутатов, наказы избирателей органам исполнительной власти. Конечно, эта работа ведётся постоянно, и она динамичная. Сейчас идет процесс формирования бюджета. Процесс непростой, и бюджет далёк от идеала, но в этих непростых условиях будем искать компромисс вместе с органами исполнительной власти и вместе работать во благо региона.

- Следующий вопрос про запрет на продажу вейпов. Нашумевшая тема. В связи с чем Заксобрание решило принять данный законопроект? Есть же текущее законодательство, запрещающее продажу никотинсодержащей продукции лицам младше 18 лет. Оно не справляется?

- Ситуация регулирования продажи вейпов – это очень острый вопрос, который обсуждается не только на уровне Псковской области, но и на уровне всей страны. Многие субъекты уже пошли по этому пути и запретили продажу курительных устройств. Это очень важный вопрос. Самое важное это то, что, к сожалению, курит большое количество детей. Да, у нас есть закон, запрещающий это делать, но ввиду того, что поймать детей на этом достаточно сложно, так как если мы говорим, например, о классических сигаретах, то после их употребления есть запахи, который сложно не заметить.

Вейпы, мы все это знаем, они не имеют особо никаких запахов, но при этом в себе несут большое количество никотина. Их доза куда больше, чем в обычных сигаретах. Нам важно, чтобы наше подрастающее поколение росло здоровым и не пользовалось этими системами, учитывая, что они достаточно распространяются почти бесконтрольно и не проходят никакую сертификацию. Учитывая, что коллеги близлежащих регионов подобные законопроекты либо приняли, либо в процессе принятия, мы понимаем, что, мы все заботимся о здоровье наших граждан, и это один из этапов.

- Возникла серьезная дискуссия на сессии в вопросе увеличения взноса за капитальный ремонт. Тема также острая. В связи с чем связано такое непопулярное решение? Насколько оценивается реальная стоимость капитального ремонта в регионе и какие должны быть, исходя из этого, реальные цифры?

- У нас вообще ситуация с изменениями тарифов — это всегда острый вопрос и касается каждого из нас, каждого жителя Псковской области, все это очень остро воспринимают. Есть предельные минимальные отклонения, которые могут появляться по росту стоимости тарифа. Мы сейчас находимся где-то посередине. Мы не достигли предельного уровня роста, который возможен, но и чуть выше минимального. Действительно есть указания, в том числе федеральных министерств, и есть соответствующие постановления, говорящие нам о том, что необходимо до 2030-го поменять все лифты. Это дополнительные расходы, но это необходимые меры — это наша безопасность, безопасность пребывания в наших многоквартирных домах.

Экономически обоснованный тариф в три раза больше, это мы прекрасно понимаем. Когда стоит вопрос об изменениях очередности капремонтов или почему иногда долго дома приходится капитально ремонтировать, то если бы у нас был экономически обоснованный тариф, то эта сумма платы была в три раза больше. Но тогда бы и эффективность была выше. Понятно, что такие меры мы не можем себе позволить. Поэтому на минувшей сессии было принято решение об изменении тарифа. Но я бы сказал, что это усреднённое значение относительно максимальных, средних и минимальных значений.

- Сегодня в числе прочих законопроектов приняли постановление о депутатской этике. Для чего необходим этот законопроект? Потому что некоторые уже говорят, что некая цензура в этом прослеживается.

- Ни в коем случае. Как раз сегодня мы активно обсуждали на сессии вопрос, касающийся тарифа и работы Фонда капитального ремонта. Это был явный пример того, что нам, перед тем, как выйти в публичную плоскость, мы должны перепроверить ту информацию, которой мы обладаем. Если у нас действительно есть доказательства того, что где-то кто-то работает неправильно или что-то идёт не так, мы обязаны это в общественную плоскость выносить. Но говорить непроверенные данные или дискредитировать себя как депутата, а как следствие и всё Законодательное собрание не стоит. Поэтому мы не цензурим, мы призываем к тому, чтобы перед тем, как сказать что-то, перед тем, как совершить какое-то действие, чтобы все мы, это касается абсолютно всех партий, лишний раз подумали, к каким последствиям это может привести.

Беседовал Андрей Николаев.