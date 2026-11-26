День Георгиевского креста в России, Международный день борьбы с ожирением, Международный день сапожника, Всемирный день оливкового дерева и День торта отмечают сегодня, 26 ноября.

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26 ноября (7 декабря по новому стилю) 1769 года императрица Екатерина II учредила орден Святого Георгия — высшую военную награду Российской империи для офицеров. За всю историю существования ордена его полными кавалерами стали лишь четыре человека, в числе которых был полководец Михаил Кутузов.

В 1807 году для награждения солдат и унтер-офицеров учредили Знак отличия Военного ордена, который в 1913 году получил официальное название «Георгиевский крест». После революции 1917 года императорские награды упразднили. В современной России орден Святого Георгия и Георгиевский крест восстановили в 2000 году. Обе награды имеют четыре степени, а их отличительным элементом служит лента с тремя черными и двумя оранжевыми полосами.



Международный день борьбы с ожирением также отмечается 26 ноября — одна из дат, призванных привлечь внимание к проблеме ожирения. Всемирная организация здравоохранения относит его к хроническим заболеваниям. Ожирение повышает риск развития сахарного диабета второго типа, артериальной гипертонии, сердечно-сосудистых заболеваний и некоторых видов рака.

Особое внимание в этот день уделяют профилактике заболевания и формированию здоровых пищевых привычек. Среди основных профилактических мер — сбалансированное питание, регулярная физическая активность и полноценный сон. При этом причины ожирения не всегда связаны с образом жизни: на развитие заболевания также могут влиять генетические, физиологические и социальные факторы.

Международный день сапожника посвящен мастерам по изготовлению и ремонту обуви. На протяжении многих столетий сапожное ремесло оставалось востребованным: обувь изготавливали вручную, учитывая индивидуальные особенности стопы заказчика. С развитием промышленного производства потребность в таких услугах сократилась, а изготовление обуви на заказ постепенно перешло в премиальный сегмент.

Сегодня работа сапожников во многом связана с ремонтом и реставрацией обуви. Замена подошвы, восстановление кожи и устранение других повреждений позволяют продлить срок службы изделий, сократить количество отходов и расходы на покупку новых вещей.

Всемирный день оливкового дерева учредила ЮНЕСКО в 2019 году. Оливковое дерево на протяжении тысячелетий занимает особое место в культуре народов Средиземноморья, а его ветвь считается символом мира и примирения. Плоды растения употребляют в пищу, используют для производства масла, а также в косметической промышленности.

Выращивание оливковых деревьев имеет большое экономическое, культурное и экологическое значение для многих стран. Эти растения способны расти в засушливых условиях, а продолжительность их жизни может достигать нескольких столетий. Праздник призван способствовать сохранению оливковых рощ, биоразнообразия и связанных с выращиванием оливок культурных традиций.