Землю накроет сильная магнитная буря сегодня, 26 ноября, следует из данных космической обсерватории и сети наземных геофизических станций. Её причиной станет мощный выброс корональной массы, зафиксированный на Солнце несколькими днями ранее: облако заряженных частиц достигло магнитосферы Земли и спровоцировало геомагнитные возмущения.

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Согласно предварительным прогнозам, индекс геомагнитной активности в пиковые часы может достигать уровня G3 (сильная буря) по пятибалльной шкале NOAA. Наиболее заметные эффекты ожидаются в ночные и утренние часы — с 1:00 до 10:00 по московскому времени, когда планета окажется в зоне прямого воздействия солнечного ветра.

Из-за бури возможны кратковременные сбои в работе спутниковой навигации и радиосвязи на высоких широтах. Специалисты предупреждают о вероятных колебаниях в энергосетях: операторы электросетевого комплекса переведены в режим повышенной готовности.