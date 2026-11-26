Житель города Невель для сохранения части своей собственности был вынужден выплатить компенсацию бывшей жене, а также штрафные санкции общей суммой почти 400 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области
Житель Невеля проиграл суд бывшей супруге и остался владельцем лишь 8/11 долей в собственной квартире. Мужчина купил жилье до брака в ипотеку, но после свадьбы вложил в погашение кредита материнский капитал жены. Когда пара развелась, он попытался через суд выписать бывшую супругу и выселить ее, обвинив в неуплате коммуналки и скандалах. Однако суд отказал в выселении, поскольку в покупку были вложены государственные деньги, мужчина был обязан выделить доли всем членам семьи.
В итоге суд закрепил за бывшей женой, их общим сыном и ее дочерью от первого брака по 1/11 доли на каждого. Кроме того, мужчину обязали выплатить экс-супруге более 349 тысяч рублей — половину от общих денег, которые семья тратила на его личный ипотечный кредит во время брака.
Исполнительный документ о взыскании денежных средств поступил на исполнение в отделение судебных приставов Невельского и Усвятского муниципальных округов.
Должник был надлежащим образом уведомлен о возбуждении исполнительного производства, однако в установленный законом срок свои обязательства не исполнил, в связи с чем в отношении него была применена штрафная санкция в виде исполнительского сбора, составившего более 25 тысяч рублей. Также судебный пристав-исполнитель ограничил его в праве выезда за пределы Российской Федерации, запретил совершать регистрационные действия с принадлежащими ему легковыми автомобилями и обратил взыскание на денежные средства, находящиеся на его банковских счетах.
Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.