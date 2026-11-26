Житель города Невель для сохранения части своей собственности был вынужден выплатить компенсацию бывшей жене, а также штрафные санкции общей суммой почти 400 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области

Житель Невеля проиграл суд бывшей супруге и остался владельцем лишь 8/11 долей в собственной квартире. Мужчина купил жилье до брака в ипотеку, но после свадьбы вложил в погашение кредита материнский капитал жены. Когда пара развелась, он попытался через суд выписать бывшую супругу и выселить ее, обвинив в неуплате коммуналки и скандалах. Однако суд отказал в выселении, поскольку в покупку были вложены государственные деньги, мужчина был обязан выделить доли всем членам семьи.

В итоге суд закрепил за бывшей женой, их общим сыном и ее дочерью от первого брака по 1/11 доли на каждого. Кроме того, мужчину обязали выплатить экс-супруге более 349 тысяч рублей — половину от общих денег, которые семья тратила на его личный ипотечный кредит во время брака.

Исполнительный документ о взыскании денежных средств поступил на исполнение в отделение судебных приставов Невельского и Усвятского муниципальных округов.

Должник был надлежащим образом уведомлен о возбуждении исполнительного производства, однако в установленный законом срок свои обязательства не исполнил, в связи с чем в отношении него была применена штрафная санкция в виде исполнительского сбора, составившего более 25 тысяч рублей. Также судебный пристав-исполнитель ограничил его в праве выезда за пределы Российской Федерации, запретил совершать регистрационные действия с принадлежащими ему легковыми автомобилями и обратил взыскание на денежные средства, находящиеся на его банковских счетах.

«Благодаря этим мерам бывшая супруга получила всю сумму компенсации. Деньги были ей положены по решению суда, так как общие доходы семьи в период брака тратились на погашение личного ипотечного долга мужчины, возникшего до свадьбы», — заключили судебные приставы.

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.