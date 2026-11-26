Отзыв со словами искренней благодарности поступил сотрудникам хирургического отделения филиала «Великолукский межрайонный» Псковской областной клинической больницы, сообщили в группе медицинского учреждения в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Псковская областная клиническая больница / «ВКонтакте»

Пациент выражает признательность за чуткое и доброжелательное отношение, высокий профессионализм и внимательность хирургам Николаю Кухто и Александру Комиссарову, врачу-анестезиологу-реаниматологу Наталье Сергеевой и операционной медицинской сестре Наталье Романовой.

«Операция прошла без осложнений, а в послеоперационный период персонал регулярно интересовался самочувствием и корректировал рекомендации по мере восстановления», — готовится в отзыве.