Общество

В Псковской области дети создают модели самолетов ветеранов-земляков

В рамках проекта «Бессмертная эскадрилья» школьники собирают исторический материал о героях авиации области и их боевых машинах. На основе этих данных ученики создают свою «Бессмертную эскадрилью» в память о героях-соотечественниках., сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-служба Фонда президентских грантов.

Занятия проходят в центре «Юный техник». В начале школьники узнают историю создания самолетов – прототипов своих моделей, обсуждают вместе с педагогами боевые подвиги пилотов этих легендарных крылатых машин. Ребята учатся работать с архивом, пользоваться электроинструментом, станками, применять технологическую оснастку, разрабатывать чертежи конструкций своих моделей.

В результате кропотливого труда ученики создают авиамодели и запускают их в небо. Чтобы полет был успешным, ребята учатся пилотированию радиоуправляемых моделей, изучают на занятиях комплекс пилотажа для начинающих авиамоделистов, работают в команде и помогают друг другу.



Свои успехи и навыки школьники демонстрируют на соревнованиях внутри центра «Юный техник» и на городском уровне. Сейчас авиамоделисты готовятся к предстоящему фестивалю, который пройдет в середине апреля.

Организаторы готовят для своих гостей 13 номинаций конкурсной программы, выставку кружков и секций дополнительного образования, показательные выступления авиамодельной техники. Также на фестивале будут работать площадки Русского космического общества, Народного музея космонавтики, Клуба любителей астрономии Псковской области и многое другое.



Летом работники «Юного техника» проведут профильную смену в детском лагере для любителей авиации и еще один фестиваль по авиамоделизму на территории военно-исторического музея Псковской области.



Во втором конкурсе 2018 года проект «Бессмертная эскадрилья» получил грантовую поддержку в размере 2 777 245 рублей.