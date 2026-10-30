В Опочецком округе провели субботник в рамках месячника благоустройства

В Опочецком муниципальном округе продолжается месячник по благоустройству и уборке территорий. Об этом он сообщил глава Опочецкого муниципального округа Юрий Ильин в своём канале в мессенджере MAX.

Фото здесь и далее: Юрий Ильин / МАХ

«В нашем округе октябрь объявлен месячником по благоустройству и уборке территории. Вместе с коллегами приняли участие в субботнике: убрали опавшую листву и мусор, распилили упавшие деревья. Погода пока радует, но впереди дожди, снег и морозы», — написал Юрий Ильин.

Юрий Ильин призвал жителей округа присоединиться к уборке, пока позволяет погода, отметив, что впереди ожидаются дожди, снег и морозы.