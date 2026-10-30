Второй поток программы «СВОй бизнес» завершил обучение в Пскове

В Пскове завершился пятидневный образовательный интенсив федеральной программы «СВОй бизнес». Второй поток слушателей — ветераны специальной военной операции и члены их семей — прошли полный цикл подготовки и в финальный день защитили свои бизнес‑проекты. Мероприятие прошло при поддержке партии «Единая Россия», правительства Псковской области и на площадке регионального филиала фонда «Защитники Отечества».

Фотографии: Псковское региональное отделение партии «Единая Россия»

Чёткая структура финального дня: от плана к защите и партнёрствам

Финальный день был выстроен как практико‑ориентированный маршрут: от формирования конкретного плана действий до презентации проектов, нетворкинга и официального закрытия. Расписание позволило участникам не просто выступить, а получить глубокую обратную связь и наметить первые шаги по запуску.

Дорожная карта (план действий для начала бизнеса). В этот 40‑минутный блок участники вместе с наставниками детализировали свои идеи до уровня пошагового плана. Речь шла о реальных вехах: регистрация ИП или ООО, выбор налогового режима, первые закупки, поиск каналов сбыта, юридические нюансы и меры господдержки. Для многих именно здесь абстрактная идея превратилась в понятный список задач с приоритетами и сроками.

Презентации бизнес‑планов, обратная связь, направления развития и потенциал наставничества. На выступления и разбор проектов было выделено более двух с половиной часов, что позволило не торопиться и глубоко проработать каждый кейс. После каждого выступления эксперты из «Опоры России» и регионального министерства экономического развития давали точечные рекомендации: как усилить расчёты, скорректировать позиционирование, выбрать каналы продвижения и не превысить стартовый бюджет. Важным элементом стала тема наставничества: ряд спикеров предложили участникам персональное сопровождение на первых этапах.

Обратный нетворкинг со СВОими. Этот блок был специально выделен для выстраивания горизонтальных связей. Участники не просто обменивались контактами, а обсуждали возможные партнёрства, цепочки поставок и совместные проекты. Для многих такой формат оказался не менее ценным, чем экспертные комментарии: предпринимательская среда начинается с доверия и общих целей.

Закрытие программы и выдача сертификатов. Торжественный финал, где каждый участник получил документ о прохождении программы. Кроме того, всем выпускникам вручили памятные подарки — как знак признания их вовлечённости и усилий.

Команда, а не просто группа слушателей

За пять дней участники не только освоили инструменты запуска бизнеса, но и сформировали крепкое сообщество. Важную роль сыграли практические занятия, расчёты юнит‑экономики, а также выездные встречи на действующих малых предприятиях Пскова. К финалу поток превратился в сплочённую команду: на защите проектов участники активно поддерживали друг друга, рассматривая коллег не как конкурентов, а как потенциальных партнёров. Примечательно, что половину выпускников составили женщины — это подчёркивает востребованность программы среди разных категорий граждан.

Яркие проекты с разной логикой запуска

На защите прозвучали проекты из разных сфер — от ремесленного производства до профессиональных услуг. Каждый автор делал акцент на личной мотивации и реалистичности плана.

Евгений Дорошенко, ветеран СВО, член СРО «Навигатор», представил проект под девизом «СВОй опыт СВОей стране». Его идея — оказывать услуги арбитражного управляющего при процедурах банкротства «под ключ». Проект опирается на профессиональную квалификацию и востребованность услуги, а масштабирование планируется через партнёрства и цифровые каналы привлечения клиентов.

Светлана Азьмук, бухгалтер‑экономист и специалист по недвижимости, презентовала проект «Азбука Витграсс» — производство замороженного сока и порошка в капсулах из ростков пшеницы. Идея родилась из личного опыта восстановления здоровья. План предусматривает запуск на площади до 30 кв. м с опорой на семейные ресурсы: 150 порций сока и 50 упаковок сухого продукта в месяц. Цель — занять свободную нишу на рынке Пскова в течение 3–4 месяцев.

Александр Иванов защитил проект столярной мастерской. В основе — многолетний опыт работы с деревом и растущий спрос на качественные ремесленные изделия. Автор делает ставку на индивидуальный подход и работу по заказам, включая мебель и элементы интерьера.

Евгения Михайлова, мама двоих детей, представила планы по развитию ателье «СВОй Стиль». В перспективе — не просто расширение перечня услуг, а создание открытого творческого пространства, где жители региона смогут учиться конструировать и шить индивидуальную одежду. Такой формат объединяет коммерцию и социальную миссию.

Ключевые спикеры и поддержка партнёров

В работе финального дня приняли участие представители власти, фондов и крупного бизнеса, что подчёркивает системный подход к поддержке предпринимательства в регионе:

Алексей Севастьянов , заместитель председателя Законодательного Собрания Псковской области, председатель комитета по региональной политике и местному самоуправлению, региональный координатор партийного проекта «Предпринимательство». Его участие обозначило прямую связь программы с региональной повесткой и готовность органов власти поддерживать новые инициативы.

Надежда Васильева, руководитель филиала Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» по Псковской области. Фонд выступает не только площадкой, но и важным звеном сопровождения: через него участники могут получить адресную помощь и консультации.

Андрей Копосов, региональный директор дополнительного офиса «Псковский» Санкт‑Петербургского филиала ПАО «Банк ПСБ». Присутствие представителя банка важно для участников: это возможность узнать о кредитных продуктах, льготных программах и условиях финансирования малого бизнеса.

Перед началом презентаций к выпускникам обратилась Светлана Бердникова, бизнес‑тренер Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства. Она отметила высокую вовлечённость аудитории и рекомендовала участникам сразу перевести полученные за пять дней знания в практическую плоскость — составить пошаговую дорожную карту запуска своего дела и приступить к её выполнению с первых дней после выпуска.

Сопровождение и доступ к ресурсам

По итогам защиты все 18 участников получили сертификаты о прохождении программы и памятные подарки. Но самое важное начнется после вручения документов. При содействии партийного проекта «Предпринимательство» партии «Единая Россия», профильных ведомств Псковской области, фонда «Защитники Отечества», «Опоры России», Фонда гарантий и развития предпринимательства и банка ПСБ выпускникам окажут сопровождение:

помощь в регистрации бизнеса (выбор организационно‑правовой формы, подача документов, выбор налогового режима);

подбор помещений и консультации по аренде;

содействие в получении региональных и федеральных мер поддержки (субсидии, гранты, поручительства, льготные кредиты);

сопровождение на первых этапах запуска, включая консультации экспертов.

Кроме того, авторы проектов смогут представить свои инициативы на отдельной встрече с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым. Это возможность не только рассказать о своём деле, но и получить адресные рекомендации и поддержку на уровне региона.

Значение программы для региона

Программа «СВОй бизнес» решает сразу несколько задач: даёт практические навыки, формирует предпринимательское сообщество и помогает людям с опытом и мотивацией запустить своё дело. Для Псковской области это вклад в развитие малого бизнеса, создание новых рабочих мест и укрепление локальной экономики. А для участников — шанс реализовать свои идеи с системной поддержкой и в окружении единомышленников.