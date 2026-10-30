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Юные художники из Сестрорецка побывали на пленэре в «Михайловском»

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На завершающейся неделе на пленэре в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» работали воспитанники изостудии «Художники» из города Сестрорецка — муниципального образования в составе Санкт-Петербурга.

Здесь и далее фото Татьяны Тимошиной, музей-заповедник «Михайловское»

Как сообщила корреспонденту Псковской Ленты Новостей методист и педагог, руководитель отдела просветительной и музейно-образовательной деятельности Пушкинского заповедника Татьяна Тимошина, в псковские пушкинские места приехали двадцать юных художников с педагогами и родителями. Для гостей была организована специальная экскурсия по дому-музею А.С. Пушкина.

«В усадьбе поэта ребята работали в технике быстрого рисования — скетчинга, — рассказала Татьяна Тимошина. — Простыми карандашами и акварельными маркерами они делали наброски, эскизы, не прорабатывая детали. Именно такую художественную задачу поставила перед своими подопечными руководитель изостудии Елена Николаевна Заливахина — сначала запечатлеть момент, а остальное можно будет доработать и позже».  

 

Школьников вдохновила красота пушкинской золотой осени и, по свидетельству музейного педагога, они выполнили множество эскизов, на которых запечатлели Сороть и озеро Маленец, «Мельницу крылату», дом поэта, вековые липы усадебного сада и многое другое.

В «Михайловском» отметили, что в первые осенние месяцы в музеи-усадьбы приезжает много организованных школьных групп. И многие дети, впервые познакомившись с пушкинским Святогорьем в рамках такой учебно-рекреационной поездки, потом ещё не раз возвращаются сюда с товарищами или родителями. 

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