Россельхознадзор провёл в Псковской области почти 300 проверок растений с начала года

С начала 2026 года в Псковской области провели 285 профилактических мероприятий по соблюдению требований в сфере карантина растений. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

По состоянию на 26 октября государственные инспекторы провели 210 консультаций и 17 мероприятий по информированию. Также организовали пять профилактических визитов, а хозяйствующим субъектам объявили 53 предостережения. В работе, в том числе, использовали мобильное приложение «Инспектор».

В октябре с помощью приложения специалисты провели обязательный профилактический визит в ООО «Псковская паллетная компания», которое занимается карантинным фитосанитарным обеззараживанием подкарантинной продукции.

Представителям предприятия разъяснили требования законодательства в области карантина растений, рассказали о критериях отнесения объектов контроля к категориям риска и способах их снижения. Также специалисты объяснили порядок проведения плановых и внеплановых контрольно-надзорных мероприятий.