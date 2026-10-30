В Пушкинских Горах открыли обновлённый детский сад «Сказка»

В Пушкинских Горах после масштабного ремонта открылся обновлённый детский сад «Сказка». В торжественной церемонии приняли участие представители региональных властей, депутаты, сотрудники учреждения и родители воспитанников. Об этом сообщила глава Пушкиногорского муниципального округа Оксана Филиппова в своём канале в мессенджере MAX.

Фото здесь и далее: Оксана Филиппова / МАХ

«Вместе с сотрудниками и воспитанниками детского сада "Сказка", присутствующими гостями - врио Министра сельского хозяйства Псковской области Полиной Золиной, заместителем Министра Юлией Ким, депутатами Законодательного Собрания региона Дмитрием Быстровым и Михаилом Каратышем, сотрудниками администрации округа, родителями - в торжественной обстановке открыли обновлённый детский сад, который стал действительно современным, эстетическим и уютным пространством для развития и безопасного пребывания самых юных пушкиногорцев!» - отметила глава округа.

Руководитель учреждения Павел Богданов показал гостям обновлённые помещения: игровые комнаты, спальни, санитарные узлы и раздевалки, спортивный зал, методический кабинет, кабинеты педагога-психолога и логопеда. Также отремонтировали и оснастили медицинский кабинет, пищеблок и прачечную.

В здании смонтировали системы, необходимые для обеспечения пожарной и антитеррористической безопасности.

«По уровню проведения ремонтных работ и оснащения помещений наш детский сад на сегодняшний день одно из самых передовых учреждений дошкольного образования Псковской области — об этом неоднократно говорили все выступающие», — отметила Оксана Филиппова.

Глава округа поблагодарила всех, кто участвовал в реализации проекта, и пожелала коллективу детского сада спокойных рабочих будней, ярких праздников и доброжелательной атмосферы.

На церемонии воспитанники «Сказки» пели, танцевали, читали стихи и подарили гостям сувениры, изготовленные своими руками при поддержке воспитателей. По словам Оксаны Филипповой, самым трогательным моментом стали детские улыбки и объятия.