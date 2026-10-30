Дмитрий Шахов обсудил развитие института уполномоченных по правам человека

Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов принял участие в трёхдневном семинаре «Институт Уполномоченных по правам человека 2026–2031: вызовы и приоритеты развития». Мероприятие прошло в Мастерской управления «Сенеж» в Московской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил Дмитрий Шахов.

Фото здесь и далее: Дмитрий Шахов

В Солнечногорске Московской области на базе Мастерской управления «Сенеж» прошел трехдневный семинар «Институт Уполномоченных по правам человека 2026-2031: вызовы и приоритеты развития», в котором принял активное участие в обсуждении актуальных вопросов, стоящих на современном этапе перед системой государственной правозащиты, Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов.

Перед участниками семинара выступили первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко и Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

В своём выступлении Сергей Кириенко остановился на ключевых аспектах развития системы государственного института уполномоченных по правам человека в Российской Федерации, повышения эффективности взаимодействия между государственными органами, основных принципах эффективного управления, персональной ответственности должностных лиц государственных органов, а также механизмов принятия сложных решений в деятельности органов публичной власти.

Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова, обращаясь в своём выступлении к региональным омбудсменам, подчеркнула, что ключевой вектор развития государственного правозащитного института задают запросы именно граждан России, поэтому ежедневная деятельность уполномоченных по правам человека на федеральном и региональном уровне и долгосрочные стратегические задачи должны максимально оперативно реагировать на реальные нужды и потребности жителей нашей страны.

В работе семинара также принял участие и выступил с докладом «Цифровые сервисы обеспечения работы уполномоченных по правам человека» министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев, который после своего выступления ответил на многочисленные вопросы региональных омбудсменов. В рамках программы совершенствования цифровизации в деятельности омбудсменов выступили руководители российского оператора «МАХ» Федор Хуснояров и «VK» Дмитрий Уваров, которые рассказали о новых возможностях своих цифровых сервисов в повышении взаимодействия региональных омбудсменов с гражданами.

Отдельной частью программы стала беседа с народным артистом России, руководителем Российского Театрального общества Владимиром Машковым. В ходе беседы были обсуждены вопросы о роли отечественного кинематографа и культурной политики в формировании общественного запроса на справедливость и уважение прав человека.

В ходе работы семинара уполномоченные по правам человека приняли участие в деловых играх, которые были направлены на рассмотрение актуальных вопросов в деятельности региональных омбудсменов и практики принятия сложных управленческих решений.

В завершающей части семинара перед региональными уполномоченными по правам человека выступил директор Федеральной службы войск национальной гвардии Виктор Золотов, который в своём выступлении затронул вопросы актуальных вызовов и приоритетов в сфере безопасности граждан и государства, а также установления более тесного взаимодействия территориальных органов Росгвардии с региональными омбудсменами на основе заключаемых соглашений о взаимодействии по вопросам обеспечения прав граждан.

Итоги стратегической сессии подвели совместно с Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации Яной Лантратовой и заместителем начальника Управления Президента РФ по общественным проектам Александром Журавским. В результате трехдневной работы были обсуждены и утверждены актуальные задачи, цифровые инструменты и новые подходы к развитию и совершенствованию системы государственной правозащитной деятельности на 2026-2031 годы.