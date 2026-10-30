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В сквере у гостиницы «Рижская» в Пскове установят теннисный стол

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В Пскове завершаются работы по благоустройству сквера у гостиницы «Рижская». До конца 2026 года на спортивной площадке планируют установить теннисный стол, а также дополнительные скамейки и урны. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города Пскова.

Фото здесь и далее: администрация города Пскова

В сквере обустроили современную детскую игровую площадку, проложили новые пешеходные дорожки из тротуарной плитки и асфальтобетонных смесей. Также смонтировали систему освещения и видеонаблюдения, установили скамейки и урны, отремонтировали фонтан.

Кроме того, специалисты провели санитарную обрезку повреждённых ветвей, организовали покос газона и высадили новые деревья взамен удалённых аварийных.

В администрации отметили, что жители неоднократно просили установить дополнительные места для отдыха и урны рядом с детской площадкой. Это позволит взрослым отдыхать, присматривая за детьми, и поддерживать чистоту на территории.

Также сейчас прорабатывается вопрос об организации санитарной зоны.

Работы проводят в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни».

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