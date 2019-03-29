Общество

В Красногородском районе восстанавливают мост, разрушенный ледоходом

В Красногородском районе в деревне Станкеево восстанавливают разрушенное ледоходом сооружение, используемое местными жителями как мост, с помощью которого можно перейти реку Синюю и добраться до магазина и больницы. Об этом на официальном сайте губернатора Псковской области Михаила Ведерникова - «ведерников.рф» - написала глава Красногородкого района Валентина Понизовская.

«В деревне Станкеево находится не "пешеходный деревянный мост", а гидротехническое сооружение, имеющее пешеходную переправу. В 2016 году оно было капитально отремонтировано. В марте этого года один пролет был смыт в результате ледохода. Гидротехническое сооружение обследовано и начаты работы по его восстановлению. На сегодняшний день идет подготовка пиломатериала, необходимого для ремонта пиломатериала. Ремонт планируется выполнить до 15 апреля 2019 года», - отметила Валентина Понизовская.