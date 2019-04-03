Общество

Во всех налоговых инспекциях Псковской области проходят «Дни открытых дверей»

В налоговых инспекциях Псковской области проходит первый день Всероссийской акции «День открытых дверей». Акция продлится два дня - 4 и 5 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФНС по Псковской области.

В рамках декларационной кампании, которая заканчивается 30 апреля, сотрудники рассказывают о том, кто обязан декларировать свой доход и уплачивать с него налог на доходы физических лиц (далее - НДФЛ), разъясняют порядок заполнения декларации, консультируют, как ее можно подать в электронном виде. Кроме того, каждый желающий сможет узнать о наличии либо отсутствии у него задолженности по налогам. В числе часто задаваемых вопросов - порядок получения налоговых вычетов.

Все желающие при наличии паспорта могут зарегистрироваться или восстановить логин и пароль для авторизации в «Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц», с помощью которого в дальнейшем можно просматривать и распечатывать налоговые уведомления и квитанции на уплату налогов, а также оплачивать начисленные суммы в режиме онлайн.

Во время проведения акции, 4 и 5 апреля, налоговые инспекции Псковской области работают с 9 до 20 часов. Для удобства

граждан в операционных залах увеличен состав специалистов для консультаций.

Отметим, в следующий раз «День открытых дверей» в налоговых инспекциях Псковской области пройдет 25 и 26 апреля.