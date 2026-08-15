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Михаил Ведерников подвел промежуточные итоги нацпроектов: Дновский округ сорвал сроки, Пскову и Великим Лукам нужно ускориться

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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел совещание по реализации президентских национальных проектов, на котором обсуждались предварительные результаты и возможные риски. Об этом глава региона сообщил в Мах.

Видео: Михаил Ведерников / Мах

В мониторинге у региональных властей находится 75 строящихся объектов. Особое внимание было уделено федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» президентского нацпроекта «Инфраструктура для жизни», который охватывает все муниципалитеты области. Из 39 объектов 23 сданы вовремя, по пяти срок сдачи еще не наступил, по 11 в большинстве случаев уже ведется приемка.

«Практически все муниципалитеты отработали хорошо. В группу отличников в этом году вошли Гдов, Новосокольники и Новоржев – коллеги сделали качественный шаг вперед по сравнению с прошлым годом», – отметил Михаил Ведерников.

При этом главам Пскова, Великих Лук и Псковского округа губернатор рекомендовал ускориться, поскольку объемы финансирования здесь самые большие, а работы еще не завершены. «Важно не допустить появления рисков», – подчеркнул он.

Отдельно Михаил Ведерников отметил Дновский округ, который стал единственным муниципалитетом в регионе, который сорвал сроки и не вышел на этап приемки. «Необходимо срочно провести работу над ошибками», – потребовал губернатор.

Он также напомнил, что на каждом объекте, строящемся в рамках нацпроектов, размещен QR-код для анонимной обратной связи от жителей.

«Мы внимательно смотрим и оперативно реагируем на замечания. Призываю всех активно пользоваться этим инструментом», – резюмировал Михаил Ведерников.
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