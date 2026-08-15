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Жительница блокадного Ленинграда Нина Якубовская отметила 104-летие в Невельском округе

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104 года исполнилось жительнице блокадного Ленинграда Нине Якубовской, проживающей в Невельском муниципальном округе. Об этом сообщил глава муниципалитета Олег Майоров на своей странице «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Олег Майоров / «ВКонтакте»

В нашем  округе живет человек-эпоха, живой символ невероятной стойкости духа и силы жизни — житель блокадного Ленинграда, Якубовская Нина Дорофеевна. Сегодня ей исполнилось 104 года. В это трудно поверить, глядя на ее ясный взгляд и добрую улыбку», — отметил глава округа.

По его словам, за этими цифрами скрывается целая жизнь, вместившая в себя историю страны со всеми ее трагическими и великими страницами.

«Нина Дорофеевна сохранила главное — любовь к жизни, несгибаемый оптимизм, и удивительную доброту к людям. Поздравляю Нину Дорофеевну с днем рождения и желаю самого главного — здоровья. Пусть каждый новый день приносит ей только радость, спокойствие и тепло близких людей. Ваш пример вдохновляет нас быть лучше, сильнее и ценить то, что действительно важно», — резюмировал Олег Майоров.

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