Жительница блокадного Ленинграда Нина Якубовская отметила 104-летие в Невельском округе

104 года исполнилось жительнице блокадного Ленинграда Нине Якубовской, проживающей в Невельском муниципальном округе. Об этом сообщил глава муниципалитета Олег Майоров на своей странице «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Олег Майоров / «ВКонтакте»

В нашем округе живет человек-эпоха, живой символ невероятной стойкости духа и силы жизни — житель блокадного Ленинграда, Якубовская Нина Дорофеевна. Сегодня ей исполнилось 104 года. В это трудно поверить, глядя на ее ясный взгляд и добрую улыбку», — отметил глава округа.

По его словам, за этими цифрами скрывается целая жизнь, вместившая в себя историю страны со всеми ее трагическими и великими страницами.

«Нина Дорофеевна сохранила главное — любовь к жизни, несгибаемый оптимизм, и удивительную доброту к людям. Поздравляю Нину Дорофеевну с днем рождения и желаю самого главного — здоровья. Пусть каждый новый день приносит ей только радость, спокойствие и тепло близких людей. Ваш пример вдохновляет нас быть лучше, сильнее и ценить то, что действительно важно», — резюмировал Олег Майоров.