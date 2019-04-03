Общество

Рыбоохранные рейды начались в Полистовье

Реки и озера Полистовья полностью очистились от льда, и государственные инспекторы Полистовского заповедника приступили к проведению рыбоохранных рейдов, сообщили Псковской Ленте Новостей в заповеднике.

Патрулирование озер Полисто и Цевло, а также рек Полисти, Цевлы, Осьянки и прилегающих каналов проводится совместно с представителями ГИМС (Государственная инспекция по маломерным судам) и отдела рыбоохраны по Псковской области. Рейды продолжатся в течение всего нерестового периода.

В ходе последнего рейда из водоемов Полистовья было изъято 6 километров рыболовных сетей, установка которых запрещена, также были проведены профилактические беседы с рыбаками.

Напоминаем всем жителям региона о правилах рыболовства в нерестовый период: с момента распаления льда до 15 июня запрещено передвижение на маломерных моторных плавсредствах, не допускается добыча щуки — до 10 мая, раков — до 15 июля, судака — с 5 мая по 15 июня. Также запрещено использование сетей и других ловушек.