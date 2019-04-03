Общество

Урок налоговой грамотности провели сотрудники УФНС для студентов-экономистов ПсковГУ

Для студентов 1 курса финансово-экономического факультета Псковского государственного университета сотрудники Управления Федеральной налоговой службы по Псковской области организовали и провели урок налоговой грамотности. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФНС по Псковской области.

Заместитель руководителя Управления Александр Милянтей рассказал об истории возникновения налоговой системы, структуре налоговых органов и налоговом законодательстве, значимости налоговых поступлений в бюджет государства, перечислил приоритетные направления во взаимоотношениях с налогоплательщиками.

Заместитель начальника отдела работы с налогоплательщиками Владимир Копытов подробно рассказал об основных электронных налоговых сервисах и их развитии, а также о возможностях и преимуществах использования данных Интернет-ресурсов.

Участникам встречи продемонстрировали работу электронных сервисов ФНС России. Особое внимание студенческое сообщество проявило к «Личному кабинету налогоплательщика для физических лиц». Присутствующие попросили подробно объяснить, как ориентироваться в Личном кабинете, узнать полную информацию об имеющемся имуществе, а также, как и каким образом подать то или иное заявление.

Студенты получили исчерпывающие ответы на все вопросы, а по окончанию мероприятия состоялось подключение желающих к электронному сервису «Личный кабинет налогоплательщика».