«Двор дружбы» объединит жителей одного из микрорайонов Великих Лук 30 июля

Праздник микрорайона «Двор дружбы» пройдет в городе Великие Луки на улице Гражданская, дом 30/12 30 июля в 18:00, сообщила депутат Великолукской городской Думы 7-го созыва Юлия Ярышкина на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Афиша: Юлия Ярышкина / «ВКонтакте»

Юлия Ярышкина сообщила, что приглашает всех жителей и гостей микрорайона на теплый вечер общения и развлечений. В программе предусмотрены интерактивные развлекательные мероприятия для взрослых и детей, игры, конкурсы и хорошее настроение.