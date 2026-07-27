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«Двор дружбы» объединит жителей одного из микрорайонов Великих Лук 30 июля

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Праздник микрорайона «Двор дружбы» пройдет в городе Великие Луки на улице Гражданская, дом 30/12 30 июля в 18:00, сообщила депутат Великолукской городской Думы 7-го созыва Юлия Ярышкина на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Афиша: Юлия Ярышкина / «ВКонтакте»

Юлия Ярышкина сообщила, что приглашает всех жителей и гостей микрорайона на теплый вечер общения и развлечений. В программе предусмотрены интерактивные развлекательные мероприятия для взрослых и детей, игры, конкурсы и хорошее настроение.

«Это отличная возможность познакомиться с соседями, провести время всей семьей и стать частью нашей дружной общины. Ждем вас на празднике. Приходите — будет весело!» — резюмировала депутат.
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Пресс-портреты

Ярышкина Юлия Александровна

Ярышкина Юлия Александровна

Депутат Великолукской городской Думы 7-го созыва.

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