Киберфестиваль «Кубок Простории» состоится 13 апреля

13 апреля в Пскове состоится грандиозное событие в мире киберспорта Северо-Запада - киберфестиваль «Кубок Простории». Мероприятие будет масштабным по количеству участников и беспрецедентным по количеству интерактивных площадок, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.
В рамках фестиваля проходят:
Регистрация открыта в описании встречи в социальных сетях для всех желающих.
Также будут организованы полеты на квадрокоптерах, современная робототехника, очки виртуальной реальности VR, аэрохоккей и «Just dance». Впервые в Пскове соревнования по популярной разновидности уличного спорта «панна-футбол» - игра с мячом в формате 1 на 1 в круглой металлической «клетке». В течение всего турнира состоятся розыгрыши призов, настольные игры, косплей.
Для самых маленьких предусмотрена леготека, настольные игры, виртуальный дельтаплан, выставка моделей и стендового моделизма.
Организаторы мероприятия: Спортивно-развлекательный парк «Простория», Центр науки и спорта «Без Предела», Детский технопарк «Кванториум», Комитет по спорту Псковской области, Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Пскова, Псковская Региональная общественная организация «Федерация компьютерного спорта», при поддержке комитета по образованию Псковской области.