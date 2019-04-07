Общество

Киберфестиваль «Кубок Простории» состоится 13 апреля

13 апреля в Пскове состоится грандиозное событие в мире киберспорта Северо-Запада - киберфестиваль «Кубок Простории». Мероприятие будет масштабным по количеству участников и беспрецедентным по количеству интерактивных площадок, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.

В рамках фестиваля проходят:

Чемпионат Псковской области по компьютерному спорту 2019 в дисциплинах Clash Royale, Dota 2, CS:GO, победители будут представлять наш регион на Чемпионате России 2019.

Чемпионат Пскова по компьютерному спорту в дисциплинах FIFA 19 и Hearthstone.

Регистрация открыта в описании встречи в социальных сетях для всех желающих.

Также будут организованы полеты на квадрокоптерах, современная робототехника, очки виртуальной реальности VR, аэрохоккей и «Just dance». Впервые в Пскове соревнования по популярной разновидности уличного спорта «панна-футбол» - игра с мячом в формате 1 на 1 в круглой металлической «клетке». В течение всего турнира состоятся розыгрыши призов, настольные игры, косплей.



Для самых маленьких предусмотрена леготека, настольные игры, виртуальный дельтаплан, выставка моделей и стендового моделизма.

Организаторы мероприятия: Спортивно-развлекательный парк «Простория», Центр науки и спорта «Без Предела», Детский технопарк «Кванториум», Комитет по спорту Псковской области, Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Пскова, Псковская Региональная общественная организация «Федерация компьютерного спорта», при поддержке комитета по образованию Псковской области.